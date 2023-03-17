Адвокат Жорин допустил, что блогер Лерчек станет не единственной в цепочке налоговых проверок Фото: с личной страницы в соцсети.

В последние дни блогер Лерчек стала одной из самых обсуждаемых персон. У девушки в соцсетях более 10 млн подписчиков, но говорят о ней сегодня по другому поводу: у королевы марафонов нашли долги перед налоговой на 311 млн рублей. Но погасить их Валерия Чекалина не успела, так как возбудили новое уголовное дело об «отмывании» денег. Отправлять на время следствия девушку за решетку не стали, ей запретили пользоваться телефоном, выходить в интернет и общаться со свидетелями по этому делу.

Звездный адвокат Сергей Жорин уверен, что Чекалины – лишь звено большой цепи, которая может быть запущена правоохранительными органами в отношении блогеров-миллионников.

Эксперт уверен, что допросы и уголовные дела в отношении популярных людей, согласовываются «по всей вертикали», так как это неизменно ведет к большому резонансу.

Не секрет, что блогеры имеют возможность обходить систему налогообложения и «экономить» миллионы рублей.

- Вполне возможно, сейчас блогеры перестали быть неприкасаемыми, и данное уголовное дело может являться первым в цепочке большого количества других аналогичных уголовных дел, - допустил Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом.

Адвокат полагает, что другим топовым блогерам стоит ждать проверок, так как суммарный оборот средств в данной сфере может быть сопоставим с бюджетом какого-нибудь региона России. Ситуация будет напоминать 2000-е годы, тогда налоговая взялась за первых лиц шоу-бизнеса. После этого артисты оформили ИП или ООО, а бюджет стал получать деньги.

- Скоро мы увидим и услышим новые имена, фамилии блогеров, пароли, явки и суммы недоимок, — заключил адвокат.

Теперь супруги Чекалины будут дожидаться решения суда в изоляции. Артем, муж блогера, уже пожаловался, что в кошельке остались последние 100 тысяч рублей. Остальные денежные средства заблокированы, передает "360".