В МИД РФ назвали вбросом отказ США признавать приостановку Россией действия ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва считает несостоятельными заявления Вашингтона о том, что приостановка действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) была юридически недействительной. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании», - заявил дипломат изданию «Коммерсант», отметив, что целью таких заявлений является принудить Москву «к восстановлению режима ДСНВ», а также принудить и к «сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала».

По его словам, в случае, если Вашингтон заинтересован в возобновлении действия данного договора, а также в целом взаимодействии с Москвой в области контроля над оружием, то американским властям нужно было бы «отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности».

Напомним, президент России Владимир Путин 28 февраля этого года подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Как писал сайт KP.RU, накануне Госдеп заявил, что приостановка участия в договоре «не обоснована юридически», указав на необходимость, как и прежде, выполнять все обязательства.