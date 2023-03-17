Конгрессмены в США назвали угрозой безопасности сотрудничество Китая и «Росатома» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены-республиканца обратились к Белому дому с призывом пресечь сотрудничество российской госкорпорации «Росатом» с Китаем, назвав это «прямой угрозой безопасности США». Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на письмо, которое направили советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану.

Письмо написали в комитетах палаты представителей конгресса США по иностранным делам, по делам вооруженных сил и постоянного комитета по разведке. В своем обращении они выразили беспокойство тем, что «Росатом» поставляет уран для реакторов в Китае.

Отмечается, что в прошлом году российская компания поставила Китаю ядерное топливо для реактора на быстрых нейтронах CFR-600, который является флагманским проектом КНР в области «быстрой» атомной энергетики.

«Мы призывам администрацию рассматривать это сотрудничество как то, чем оно является - прямую угрозу безопасности США и еще большее доказательство того, что Россия и Китай работают в тандеме против США», - сказано в письме конгрессменов, которые призвали Белый дом «использовать все имеющиеся у него средства» для того, чтобы остановить это «опасное сотрудничество».

Напомним, сегодня, 17 марта, китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин будут строить более тесные партнерские отношения в сфере энергетики, подчеркнув при этом, что сотрудничество Китая и России не угрожает третьим странам.