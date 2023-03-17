Минтранс РФ заявил о консультациях России и Турции по вопросам заправки российских самолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские авиарейсы в Турцию выполняются в штатном режиме, но на данный момент идут консультации по вопросу заправки самолетов. Такое заявление в пятницу, 17 марта, сделали в пресс-службе Минтранса РФ.

«Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов», - сказано в заявлении ведомства, где отметили, что каких-либо «проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет».

Ранее о штатном выполнении рейсов, а также соблюдении расписания заявили компании «Аэрофлот» и S7.

Все это произошло после того, как портал TurizmGuncel заявил, что в связи с американскими санкциями в Турции перестали заправлять, а также обслуживать самолеты Airbus и Boeing российских и белорусских авиакомпаний.

Как сообщал портал, под запрет попали частные, грузовые, а также коммерческие и чартерные воздушные суда. Ограничения коснулись произведенных в других странах и содержащих свыше 25% американских компонентов воздушных судов, которые направляются в Россию и Белоруссию.