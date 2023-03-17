Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ в рублях в полном объеме произвело выплату купонов по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу, 17 марта.

Как сообщается, платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил для выплаты купонного дохода по выпускам средства в размере 8,9 млрд рублей, что эквивалентно 117,2 млн долларов.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года Минфин РФ перешел на порядок исполнения обязательств, который предусматривает выплаты облигаций в рублях. Как писал сайт KP.RU, Министерство финансов РФ перечислило в НРД еврооблигации на сумму 10,9 млрд рублей (эквивалент 159,4 млн долларов).