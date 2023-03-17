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НовостиОбщество17 марта 2023 8:40

Google Play удалил мобильные приложения ряда попавших под санкции российских банков

Удалены приложения СДМ-банка, УБРиР, «Уралсиба» и другие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Google Play удалил мобильные приложения ряда попавших под санкции российских банков

Google Play удалил мобильные приложения ряда попавших под санкции российских банков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Google Play удалил мобильные приложения нескольких российских банков, ранее попавших под санкционные ограничения, в том числе УБРиР и «Уралсиб».

Кроме того, теперь в магазине мобильных приложений нет приложений банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», СДМ-банка, а также «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Напомним, ранее AppStore удалил мобильные приложения попавших под санкционные ограничения банков, среди которых были «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье», а также «Тинькофф» и «МТС банка».

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля этого года Вашингтон, Великобритания и Европейский союз обновили свой санкционный список и ввели ограничительные меры в отношении многих российских банков. Попавшие под американские санкции банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay, сообщив, что средства могут заблокировать.