Состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения

Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственный источник.

По его данным, медики отказались от идеи ампутации руки пациента в пользу терапии с целью наладить кровообращение и "почистить" зараженные участки. Такой метод уже дает эффект. Если поток крови дестабилизируется, то конечность придется ампутировать, утверждают журналисты.

Источник также сообщил, что Костомарова возили в операционную, где снимали трахеостому. Отверстие ушивать не стали, так как оно может еще понадобиться для процедур в будущем.

Ранее сообщалось, что фигуристу провели вторую ампутацию в надежде остановить гангрену. Из-за некроза он остался без стоп, и есть вероятность распространения гангрены выше.

Как писал сайт KP.RU, Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом "пневмония". Спортсмен госпитализирован в ночь на 10 января. Позднее его перевели в столичную больницу "Коммунарку".

Врачи подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких. Костомарову проводили процедуру ЭКМО на фоне левосторонней пневмонии в сочетании с гриппом B.