Посол Китая заявил о росте товарооборота с Россией Фото: REUTERS

Объем торгового оборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года увеличился до 190 млрд долларов. Об этом рассказал китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, уточнив, что торговля между двумя странами за два месяца текущего года выросла на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а импорт из РФ увеличился почти на треть.

«Годовой объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя в 190,27 млрд долларов», - заявил дипломат в интервью РИА Новости, отметив, что «Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а объем экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%».

По его словам, работа по допущению на рынок сельскохозяйственной техники шла ускоренными темпами, а объем поставок вырос на 43%, несмотря на мировые тенденции.

Как писал сайт KP.RU, Ханьхуэй также заявил, что Пекин продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие с Москвой «спиной к спине», отметив планы тесно сотрудничать в сфере энергетики.