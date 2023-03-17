Во Франции заявили о готовности Евросоюза пойти на самоубийство ради США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз готов пойти на самоубийство ради Вашингтона, поскольку обслуживает их интересы. Такое заявление сделал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Наша политика не направлена на благо народа. ЕС готов даже на самоубийство ради США", - заявил в интервью РИА Новости французский политик, указывая на катастрофические последствия европейской санкционной политики.

Филиппо заявил, что от экономической ситуации в Европе страдает простой народ. «Они предают свой народ ... То, что происходит - настоящее безумие», - заявил он.

Политик также отметил, что западный страны продолжают изолировать себя, поскольку не намерены «строить будущее рядом с Россией, Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами», указав на то, что эти страны стараются стать независимыми.

Как писал сайт KP.RU, Филиппо также призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за угрозы мировой войны, отметив, что НАТО толкает Европу к глобальному конфликту.