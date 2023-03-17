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НовостиЭкономика17 марта 2023 9:50

Лукашенко заявил о старте поставок микроэлектроники в Россию

Это необходимо для уменьшения зависимости России и Белоруссии от импортных поставок
Сергей КУДРИН
Лукашенко заявил о старте поставок микроэлектроники в Россию

Лукашенко заявил о старте поставок микроэлектроники в Россию

Фото: REUTERS

Минск уже начал поставлять в Россию критически-важную электронику, необходимую для многих производств, в том числе и оборонных. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, во время визита в холдинг точного машиностроения «Планар».

Как отметил глава государства, Россия и Белоруссия уже подписали соглашение, согласно которому будет создан совместный центр разработки и производства фотошаблонов. По словам Лукашенко, этот центр поможет заметно снизить зависимость обеих стран от поставок из недружественных коалиций, укрепит российско-белорусские отношения и позволит выполнять опытно-конструкторские работы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 2024 года могут начаться поставки электроэнергии в Россию из Белоруссии. В связи с скорым вводом в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС, у Москвы и Минска появляются широчайшие возможности для экономического сотрудничества.