Аналитик Демидов заявил, что ФРГ впала в полную зависимость от американских энергоресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с Lenta.ru заявил, что ФРГ почти получилось обрести независимость от российских энергоресурсов, однако независимой Германия не стала.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении Германией независимости от российских нефти и газа, отметив, что этого смогли добиться за счет наращивания объемов поставок СПГ.

Демидов заявил, что ФРГ смогла найти замену 100-120 млрд кубов российского газа. «Могу сказать, что примерно эту цифру действительно смогли поставить вместе Алжир, Норвегия, Катар и Соединенные Штаты ... То есть, в принципе, замена не всей части, но произошла», - сказал он, отметив, что наибольший вклад внесли США.

При этом, по его словам, заявляет о стопроцентной независимости ФРГ от российских энергоресурсов нельзя, поскольку Россия сейчас прямо или косвенно поставляет черное золото или нефтепродукты в Европу.

«Одновременно с потерей зависимостей от российских энергоресурсов Германия впала в полную зависимость от американских, поэтому, говоря о независимости, надо говорить о том, что одна в зависимость была заменена на другой», - заявил он, отметив также, что Москва вряд ли могла диктовать Берлину свою политическую волю, однако с Вашингтоном «такое не будет работать».