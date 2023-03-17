Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика17 марта 2023 9:54

Аналитик Демидов заявил, что ФРГ впала в полную зависимость от американских энергоресурсов

По словам аналитика, у Германии почти получилось обрести независимость от российских энергоресурсов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аналитик Демидов заявил, что ФРГ впала в полную зависимость от американских энергоресурсов

Аналитик Демидов заявил, что ФРГ впала в полную зависимость от американских энергоресурсов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с Lenta.ru заявил, что ФРГ почти получилось обрести независимость от российских энергоресурсов, однако независимой Германия не стала.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении Германией независимости от российских нефти и газа, отметив, что этого смогли добиться за счет наращивания объемов поставок СПГ.

Демидов заявил, что ФРГ смогла найти замену 100-120 млрд кубов российского газа. «Могу сказать, что примерно эту цифру действительно смогли поставить вместе Алжир, Норвегия, Катар и Соединенные Штаты ... То есть, в принципе, замена не всей части, но произошла», - сказал он, отметив, что наибольший вклад внесли США.

При этом, по его словам, заявляет о стопроцентной независимости ФРГ от российских энергоресурсов нельзя, поскольку Россия сейчас прямо или косвенно поставляет черное золото или нефтепродукты в Европу.

«Одновременно с потерей зависимостей от российских энергоресурсов Германия впала в полную зависимость от американских, поэтому, говоря о независимости, надо говорить о том, что одна в зависимость была заменена на другой», - заявил он, отметив также, что Москва вряд ли могла диктовать Берлину свою политическую волю, однако с Вашингтоном «такое не будет работать».