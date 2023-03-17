Global Times: США используют свою военную технику для провокаций

В Китае обвинили США в использовании военной техники для провокаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты используют собственную военную технику для создания провокаций против стран, которые Вашингтон считает противниками, и ситуация с падением беспилотника MQ-9 Reaper – один из подобных случаев. Об этом пишет китайское издание Global Times.

В материале обращается внимание на факт высокого числа авиакатастроф с участием американских военных самолетов, причем часть из них значительно увеличивали напряженность в отношениях между странами.

Едва ли является совпадением, что чаще всего вторыми сторонами этих ситуаций были страны, которые Белый дом называет противниками, утверждают китайские журналисты.

"По мере того, как США проводят все больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций", - говорится в публикации.

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper американского производства. Генерал ВВС США Джеймс Хекер утверждает, что беспилотник якобы "выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве".

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.