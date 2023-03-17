Песков прокомментировал поставки истребителей МиГ-29 из Польши в Киев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Варшавы по передаче истребителей МиГ-29 в пользование ВСУ, назвав это очередным подтверждением вовлечённости Запада в конфликт на Украине.

По словам Пескова, Польша своими действиями только разжигает пламя конфликта, и не скрывает своей личной заинтересованности в его продолжении. Аналогичным образом повышают своё частное присутствие в противостоянии и другие страны Североатлантического альянса, но пока что это всё носит локальный характер.

При этом Песков отдельно подчеркнул, что поставки истребителей, какими бы они ни были, никак не повлияют ни на ход, ни на результат военной спецоперации на Украине. Своим вмешательством Польша добьётся лишь уничтожения собственной военной техники.

Ранее KP.RU сообщал о том, что несмотря на решение Польши передать Киеву истребители МиГ-29, Вашингтон отказался присоединяться к этому «флешмобу», и в США заявили что не планируют отправлять Зеленскому свои F-16.