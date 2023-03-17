Песков назвал дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры во вторник, 21 марта 2023 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, по итогам беседы лидеры РФ и Китая сделают заявления для прессы.

За день до этого также запланирован обед Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он будет в неформальной обстановке, без участия других лиц, уточнил пресс-секретарь главы государства.

"Это будет общение один на один, будет неформальный обед", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель КНР по приглашению президента России посетит Москву в период с 20 по 22 марта 2022 года. В частности, запланированы подписание двусторонних документов и обмен мнениями по вопросу углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.