В Приамурье благодаря строительству крупного завода по переработке сои появится новый жилой район

В Белогорске построят новый жилой микрорайон для сотрудников завода и горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области приступили к проектированию завода по глубокой переработке сои. Строительство предприятия начнется в следующем году возле Белогорска. Завод станет самым крупным подобным производством в регионе и сможет перерабатывать до 40% амурского урожая сои. Благодаря предприятию в Белогорске появится новый жилой район, квартиры в котором получат сотрудники завода и жители города.

Реализацию масштабного проекта обсудили в ходе совещания в правительстве области. Глава региона Василий Орлов поручил определить потребность Белогорска в жилье. «Поручаю подготовить концепцию нового городка - в короткие сроки определиться с количеством домов, продумать единый дизайн. Вписать в него планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс и социальные объекты, инфраструктуру, обязательно предусмотреть благоустройство. Потребность в новом жилье в Белогорске большая, квартиры будут востребованы. Важно спроектировать новый городок грамотно, как единое целое, чтобы в итоге он стал самым красивым жилым районом Белогорска», - отметил Василий Орлов.

Под строительство жилого городка в Белогорске выделяется семь подходящих земельных участков в микрорайоне Южный. На общей площади в 42 тысячи квадратных метров можно разместить 8 домов на 800 квартир. Для сотрудников будущего завода требуется около 100 квартир, остальные получат горожане.

«Рассматривается возможность участия предприятия в программе «Доступное арендное жилье в ДФО», которую реализует ДОМ.РФ. Она предполагает, что предприятие субсидирует часть арендной ставки для своих работников. В итоге сотрудники платят за квартиру не более трети рыночной стоимости аренды. В Белогорске аренда средней квартиры площадью 50 квадратов стоит порядка 19-20 тысяч», - рассказала заместитель министра строительства области Оксана Александрова.

Строящийся завод по глубокой переработке сои будет готов осенью 2025 года. По поручению губернатора Василия Орлова решается вопрос о расширении границ ТОР «Амурская» и включении важного для региона предприятия в ее зону. Благодаря этому решению инвестор сможет получить налоговые льготы и ускорить строительство предприятия.