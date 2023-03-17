Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Как говорится в заявлении Центробанка, инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Соответствующее решение регулятор принял в пятницу, 17 марта.

Как говорится в заявлении Центробанка, инфляционные ожидания населения и предприятий сохраняются на повышенном уровне, однако в марте 2023 года инфляционные ожидания россиян существенно снизились.

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. При этом в марте инфляционные ожидания населения существенно снизились», - говорится в заявлении регулятора.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что совет директоров регулятора рассматривает 7,5% как уровень ключевой ставки, который позволит стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году.

Глава регулятора во время заседания комитетов Госдумы заявила о планах Центробанка РФ вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году, отметив, что в целом во всех сценариях нейтральную ставку оценивают в 5-6%.