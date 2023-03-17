Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон

Виктория Абрамченко Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обратилась к россиянам с призывом не покупать джинсы каждый сезон.

"Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы", - заявила Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, что бы она посоветовала гражданам нашей страны для сохранения экологии.

Зампред правительства России также рекомендовала перед любой покупкой думать о том, как в дальнейшем можно утилизировать эти товары.

По словам Абрамченко, в ее семье есть и свои экологические привычки. Например, она старается не приобретать товары, где меньше упаковки, так как последняя занимает более половины места в мусорном ведре среднестатистического жителя мегаполиса.

Как ранее писал сайт KP.RU, более пяти тысяч человек в четвертый раз стали участниками Международного форума-выставки "Чистая страна", который прошёл в Технопарке Сколково с 1 по 3 марта. "Взгляд в будущее" - так называлась пленарная сессия, открывшая площадку, на которой собрались представители власти, бизнеса, науки и общества со всей России.

В рамках форума были анонсированы важные экологические события, в которых в ближайшие месяцы смогут принять все жители страны. В своём обращении к участникам, организаторам и гостям форума-выставки "Чистая страна" Виктория Абрамченко указала на экологические задачи в повестке дня и необходимость совместной работы в сложившихся условиях.