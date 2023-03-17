На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды Фото: "КП" Архив

В 2022 году на одной из американских атомных станций, принадлежащих корпорации Xcel Energy, произошла утечка радиоактивной воды. Это произошло в штате Миннесота, однако компания скрыла этот инцидент, и правда всплыла на поверхность только сейчас. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Известно, что со станции утекло около 1,5 млн заражённой, радиоактивной воды, и специалистам удалось собрать только порядка 25 % трития, попавшего в почву и водоёмы. По заверениям представителей компании, утечка была обнаружена в ноябре 2022 года, после чего последствия были, якобы, успешно ликвидированы.

Сообщается, что процесс очистки почвы и водоёмов продолжается до сих пор. В Xcel Energy заявляют, что если бы у корпорации были основания сообщать общественности об утечке - они бы это сделали. Однако, по их мнению, ничего опасного для населения или природы не произошло.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Япония планирует сбросить радиоактивные отходы с «Фукусимы» в воды Тихого океана.