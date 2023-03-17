Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже, чем пишут СМИ Фото: REUTERS

Ситуация в Вооруженных войсках Украины (ВСУ) намного хуже, чем это было описано в американской газете Washington Post украинским комбатом с позывным «Купол», который был понижен в должности после интервью. Об этом рассказал украинский солдат 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко.

«Интервью правдивое и максимально по сути дела. Осторожное и взвешенное, на самом деле. Потому что реальность намного хуже», - приводит слова военного украинское издание "Страна".

Шевченко назвал интервью украинского комбата с позывным «Купол» не мнением «псевдо-эксперта», а «экспертным мнением профессионала высочайшего класса».

Ранее Washington Post представила беседу с украинским комбатом с позывным «Купол», который пожаловался на большое число неопытных солдат, покидающих свои позиций. Как он заявил, за год из 500 солдат его батальона погибли примерно сто, а 400 были ранены. После такого интервью его понизили в звании, а он подал рапорт об увольнении.