ЦБ РФ сообщил, что безработица в России обновила исторический минимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безработица в России на данный момент обновила исторический минимум, а во многих отраслях отмечается нехватка рабочей силы. Такое заявление в пятницу, 17 марта, сделано в пресс-релизе Банка России, сделанного по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Безработица обновила исторический минимум. На фоне частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», - сказано в заявлении регулятора, где отмечается, что в соответствующих условиях рост производительности труда может в итоге отставать от роста реальных зарплат.

Напомним, сегодня, 17 марта, в ходе заседания совета директоров Центробанка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Кроме того, как писал сайт KP.RU, регулятор сообщил о сохранившихся на повышенном уровне инфляционных ожиданиях населения и предприятий, однако отмечается, что в марте этого года инфляционные ожидания россиян существенно снизились.