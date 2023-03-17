Марочко заявил о борьбе российских сил с польскими бесшумными минометами LMP-2017 Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что силы обнаружили методы воздействия на украинские подразделения, которые используют бесшумные минометы на купянском направлении.

Как сообщил Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили использование боевых систем иностранного производства на купянском направлении, в том числе активизировались группы, которые ведут огонь с бесшумных минометов, как предполагается, польского производства.

«Их использует маленькие группы, небольшие, до взвода. Они перемещаются постоянно и ведут огонь по нашим позициям. Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы», - заявил он в эфире Первого канала, отметив, что по состоянию на утро пятницы, 17 марта, одна из подобных групп была уже уничтожена.

Напомним, ранее Марочко заявил, что мобилизованных украинцев под конвоем насильно свозят под Купянск.