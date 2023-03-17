Жительница Бурятии нашла уникальную монету

Старинную монету нашла жительница Бурятии Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Монету, созданную в годы правления Николая I, нашла в собственном огороде продавщица магазина Бурятии. Находка была сделана в небольшом селе Исток еще в мае 2022 года, сообщает Транссибинфо.

- Копала огород, вижу, что-то в земле лежит. Подняла, а этот кругляшок – старинная монета, - рассказывает Евгения Игумнова, обладательница копейки.

Выяснилось, что монета бал выпущена в 1844 году. На одной из сторон был выбит год выпуска и надпись – «одна копейка серебром». А на другой - изображение короны, буква Н и I.

Стоимость такой копейки в нынешнее время зависит от ее состояния, но при этом варьируется от 20 рублей до 17 тысяч.

Стоит понимать, что первые русские поселения появились в Кабанском районе, где расположено село Исток, в середине XVII века. Само село образовано в 1709 году. По слухам, судоверфь, открытую в селе в 18 веке, посещал путешественник Витус Беринг.