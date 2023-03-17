Песков назвал планы Словакии и Польши по передаче Украине МиГ-29 утилизацией старой техники Фото: REUTERS

Планы Словакии и Польши по поставкам Киеву истребители МиГ-29 напоминают попытки по утилизации старой ненужной техники. Такое заявление в пятницу, 17 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такое ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники», - сказал представитель Кремля, отметив, что во время специальной военной операции вся данная техника подлежит уничтожению.

Как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что поставки истребителей МиГ-29 из Словакии и Польши никак не повлияют на исход проведения специальной военной операции, однако могут доставить новые беды украинским жителям. Кроме того, пресс-секретарь российского президента назвал подобные поставки очередным примером вовлеченности стран в украинский конфликт.