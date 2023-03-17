Глава Пентагона поручил создать группу по борьбе с самоубийствами среди американских военных Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин призвал повысить число, а также доступность психологической поддержки для военных в связи с количеством самоубийств среди американских военнослужащих.

«Люди - самый ценный ресурс нашего ведомства. Поэтому мы должны не щадить сил, работая над сокращением числа самоубийств в наших рядах. Потеря даже одного человека в результате самоубийства - это уже слишком много», - сказано в заявлении главы Пентагона.

Остин обратил внимание на то, что в прошлом году был создан независимый комитет, в задачи которого входило изучение и оценка действий Министерства обороны США по предотвращению и борьбе с самоубийствами. По его словам, на основе полученной от комитета информации должны создать специальную рабочую группу, которая до 2 июня текущего года разработает, а также представит план действий ведомства по данному вопросу.

Согласно данным Пентагона, только в 2021 году с собой покончили 519 военнослужащих США.

Напомним, в конце декабря 2020 года Пентагон уволил командование военной базы, где почти три десятка военных покончили с собой.