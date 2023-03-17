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НовостиОбщество17 марта 2023 12:05

Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи товаров

ПВЗ ранее были деактивированные в связи с нарушением договора-оферты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи товаров - можно попроще

Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи товаров - можно попроще

Фото: Shutterstock

Онлайн-ретейлер Wildberries разблокировал пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые ранее были деактивированные в связи с нарушением договора-оферты. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», - приводит ТАСС заявление представителя компании, где уточнили, что речь идет о 15 пунктах выдачи заказов.

Напомним, в текущем году Wildberries начал резко менять условия для пунктов выдачи заказов, после чего начались забастовки. Как писал сайт KP.RU, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пообещал разобраться в ситуации с забастовками в компании, а позже Wildberries заявила о приостановке списания денег с владельцев ПВЗ за подмену товаров, поскольку выявила некорректность такой меры.