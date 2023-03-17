Кулеба заявил, что потеря Артемовска поставит под угрозу другие подконтрольные ВСУ города

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) не отдает приказ об отводе войск из Артемовска, так как это грозит потерей контроля над другими городами. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу BBC.

По его словам, Киев намерен удерживать город, сколько сможет.

"Мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько физически сможем", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной.

Как писал сайт KP.RU, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском. По оценке американского высокопоставленного военного, "потеря города не будет означать для Украины поражение в конфликте с Россией".

Напомним, американский телеканал NBC выступил с публичной критикой решения Владимира Зеленского, который заявил о продолжении обороны Артемовска. По словам журналистов из США, это было большой ошибкой.