Прямые рейсы из Москвы в Мьянму запустят в сентябре 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже в сентябре 2023 года россияне смогут полететь прямым рейсом в ещё одну страну, доступа в которую прежде не было. Речь идёт о Мьянме - государстве в Юго-Восточной Азии. Об этом пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на представителя авиакомпании Myanmar Airways.

В авиакомпании подчеркнули, что рейсы будут прямыми, без лишних пересадок. Время в пути и город прибытия не уточняются, как и стоимость билетов, однако можно предположить, что для первого раза перелёты откроют между столицами - Москвой и Нейпьидо.

Напомним, помимо Мьянмы, прямые авиаперелёты в 2023 году для россиян будут доступны в Саудовскую Аравию, Южную Корею, Вьетнам, Алжир и Эфиопию. Всё это - новые для России направления. Также остаются уже привычные страны: Азербайджан, Афганистан, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизия, Куба, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия уже некоторое время прорабатывает вопрос открытия прямого авиасообщения с Мьянмой.