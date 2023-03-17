Бастрыкин призвал вернуть понятие конфискации имущества в правовую практику России

Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В России необходимо вернуть юридическое понятие "конфискация имущества" в качестве наказания за экономические преступления, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в выступлении на итоговой коллегии Минюста в пятницу, 17 марта 2023 года.

"Украл? Отдай украденное у государства! Отсутствие такой меры наказания делает иногда бессмысленными расследования и приговор", - подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, зачастую осужденные переписывают краденное на близких родственников, а после отбытия срока в "гуманитарных условиях" возвращаются к наворованному имуществу.

Как ранее писал сайт KP.RU, адвокат Сергей Гаевский рассказал, что квартиру у собственника могут конфисковать, если будет доказано, что та была куплена преступным путем, в том числе, речь идет о приобретении за счет полученной взятки. После конфискации жилье реализуют при помощи Росимущества на электронной площадке через торги.

Напомним, Александр Бастрыкин призвал подготовить международный суд для привлечения к ответственности за военные преступления бойцов вооруженных сил Украины. По его словам, к такой работе должны приступить Минюст России вместе со Следственным комитетом.