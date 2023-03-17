Столтенберг признал неспособность НАТО постоянно защищать собственную инфраструктуру

Столтенберг признал неспособность альянса постоянно защищать свою инфраструктуру Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не может защищать каждый метр собственной критической инфраструктуры на постоянной основе. Об этом он рассказал в ходе визита на месторождении Тролль в Норвегии в пятницу, 17 марта.

Столтенберг отметил, что внутри НАТО происходит постоянный обмен разведывательной информацией, но этого недостаточно для постоянной защиты инфраструктуры. Альянс усилил присутствие в Северном и Балтийском морях, и планирует проводить больше учений, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на какие-либо происшествия.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о проблемах североатлантического альянса, недавно Йенс Столтенберг сообщал об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за помощи Украине, а в прошлом году призывал Евросоюз не жаловаться и "платить за санкции".

Также недавно автор расследований диверсии на “Северных потоках” Сеймур Херш заявлял, что США подорвали «Северные потоки», чтобы Европа продолжала поддерживать НАТО.