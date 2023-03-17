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НовостиВ мире17 марта 2023 12:58

Столтенберг признал неспособность НАТО постоянно защищать собственную инфраструктуру

Альянс планирует проводить больше учений, чтобы оперативнее реагировать на происшествия
Сергей ЧИКОВ
Столтенберг признал неспособность альянса постоянно защищать свою инфраструктуру

Столтенберг признал неспособность альянса постоянно защищать свою инфраструктуру

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не может защищать каждый метр собственной критической инфраструктуры на постоянной основе. Об этом он рассказал в ходе визита на месторождении Тролль в Норвегии в пятницу, 17 марта.

Столтенберг отметил, что внутри НАТО происходит постоянный обмен разведывательной информацией, но этого недостаточно для постоянной защиты инфраструктуры. Альянс усилил присутствие в Северном и Балтийском морях, и планирует проводить больше учений, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на какие-либо происшествия.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о проблемах североатлантического альянса, недавно Йенс Столтенберг сообщал об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за помощи Украине, а в прошлом году призывал Евросоюз не жаловаться и "платить за санкции".

Также недавно автор расследований диверсии на “Северных потоках” Сеймур Херш заявлял, что США подорвали «Северные потоки», чтобы Европа продолжала поддерживать НАТО.