ЛОР назвал причины возникновения отита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оториноларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев во время беседы с «Газетой.Ru» заявил, что существует несколько причин для появления отита.

Во-первых, эксперт отметил, что при использовании ватных палочек возможно повреждение наружного слухового прохода, что тем самым может привести к размножение инфекции и в итоге к возникновению отита. Кроме того, причиной может быть попадание в ухо чужой микрофлоры через наушники или гарнитуру.

«Самая частая причина, которая стимулирует размножение микробов с последующим развитием воспалительного процесса, - это длительное нахождение воды в наружном слуховом проходе», - отметил эксперт, напомнив о необходимости удаления воды из ушей сразу после ее попадания.

Угрозу также представляет и местное переохлаждение. «Чаще всего это случается, когда ухо длительное время подвергается воздействию сквозняка», - заявил он, приведя в пример длительную езду на автомобиле с открытой форточкой, а также сне под кондиционером.

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев рассказал о первых признаках снижения слуха. Как сообщал телеканал «360», специалист призвал при появлении шума в ушах, а также ощущении, что уши заложило.

Врач сурдолог-отоларинголог Елена Байбакова предупредила о вреде некачественных наушников для слуха. Как писал RT, эксперт рекомендовала выбирать наушники с шумоподавлением.