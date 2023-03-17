Психолог рассказал, как выявить причину своего плохого настроения Фото: Shutterstock

Психолог, основатель Школы эмоционального развития Илья Шубочкин в беседе с «Газета.Ru» рассказал о том, как выявить причины своего плохого настроения, призвав для начала научиться прислушиваться к себе.

Шубочкин посоветовал принять тот факт, что человек испытывает эмоции, которые могут ему не нравиться, но они не делают его плохим, а просто представляют из себя реакцию на раздражители.

«Относитесь к эмоциям как к способу получения информации о себе и окружающем мире. Позвольте себе злиться, ревновать, печалиться и тогда у вас появится возможность начать разбираться в причинах их появления», - заявил психолог.

Эксперт указал на необходимость научиться свои связывать эмоции с реакциями тела. «Прислушивайтесь к своим ощущениям», - посоветовал он, - заявив, что в таком случае «еще больше приблизитесь к пониманию того, что с вами происходит».

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