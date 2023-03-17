Бывший британский военный Грант назвал Черное море особенно слабым местом на восточном фланге НАТО

Черное море - слабое место НАТО на восточном фланге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший британский офицер Глен Грант назвал Черное море “особенно слабым местом” НАТО на восточном фланге. По словам военного, проблема альянса в этом районе обусловлена неуступчивостью Турции, а также слабостью Болгарии и Румынии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на Гранта, уточнив, что он работал военным инструктором на Украине и в Болгарии.

Канал NBC отметил, что уровень инвестиций США и НАТО в Черное море не сопоставим с уровнем стратегической значимости этого района. Такое мнение каналу высказали бывшие сотрудники органов национальной безопасности, действовавшие в этом регионе. Также они отметили снижение активности Запада в регионе после присоединения Крыма к России в 2014 году.

NBC, ссылаясь на неназванного чиновника НАТО, сообщил, что альянс считает “Черное море” стратегически важным регионом. После начала конфликта на Украине члены североатлантического альянса усилили свое присутствие в регионе.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что 14 марта в районе Крымского полуострова в воды Черного моря упал американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. По официальной версии Министерства обороны России, причиной падения беспилотника стало резкое маневрирование, повлекшее неконтролируемое снижение и столкновение с водной поверхностью.