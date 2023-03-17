Только 26% домов в селах Удмуртии подключены к централизованной канализации

Лишь 57% жилищного фонда Удмуртии обеспечено всеми видами удобства Фото: Олег ЗОЛОТО

Лишь 57% жилищного фонда Удмуртии обеспечено всеми видами удобства. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию Удмуртстата.

По статистике, в сельской местности к централизованной канализации подключены только 26% домов. Отметим, что в целом статистика Удмуртии не отстает от общероссийской. По данным Росстата, примерно 22% жителей страны пользуются удобствами на улице. А в сельской местности 66,5% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Многие пользуются выгребными ямами, а некоторые вообще живут даже без них.

Коммунальная сфера Удмуртии оставляет желать лучшего. По данным Удмуртстата, на начало 2022 года 47% водопроводных и канализационных сетей и 45% тепловых нуждались в замене из-за износа.

«Несмотря на то, что объем средств, выделяемых из консолидированного бюджета республики, на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства с каждым годом растет (в 2022 году на эти цели направлено почти 6,3 млрд рублей), кардинально изменить ситуацию в этой сфере деятельности пока не удается», – отметили аналитики.

Напомним, в 2023-2024 годах в Удмуртии обновят 186 км коммунальных сетей. На модернизацию из федерального бюджета выделят 1 млрд 59 млн рублей.