Власти Латвии запретили въезд в страну еще 35 россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии обновили «чёрный список» россиян, которым нельзя въезжать на территорию страны. В него включили ещё 35 граждан РФ. Всех их объединяет то, что они публично выражали поддержку специальной военной операции на Украине, о чём сообщает латвийский МИД.

Все 35 человек, попавшие в этот список, не смогут посещать Латвию на протяжении некоего неопределённого времени. Точных сроков ограничения власти страны устанавливать не стали.

Так, запрет коснулся экс-посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, певцов SHAMAN, Гасанова, Натальи Качуры, Надежды Бабкиной и Александра Маршала. Также въезд в Латвию закрыли для телеведущей Леры Кудрявцевой, политологов Дмитрия Евстафьева и Евгения Сатановского, а также для журналистов Михаила Шахназарова и Юлии Витязевой. Всего в списке, напомним, 35 граждан Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МИД Украины грозился запретить въезд в страну американскому журналисту, который посетил Крым.