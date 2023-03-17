МИД России внёс в «чёрный список» ещё 23 граждан Великобритании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия ввела свои санкции против ряда граждан Великобритании, закрыв въезд в страну для 23 человек. В список вошли, в основном, британские пропагандисты и военнослужащие, о чём сообщает в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Стоп-лист был пополнен в связи с политикой односторонних санкций, вводимых против России, её граждан и компаний королевством. Также это стало одним из ответов на постоянную военную поддержку Киевского режима и лично Владимира Зеленского.

Так, в стоп-лист попали британские офицеры, которых уличили в военной подготовке бойцов ВСУ, инструктаже и координировании украинских подразделений. Также ограничения затронули и командиров королевских батальонов, которые своим приказом направляли на Украину инструкторов.

Также запрет на въезд в Россию получил гендиректор компании Zinc Network Роберт Эллиот, а также два исполнительных директора - Луис Брук и Скотт Браун. В МИД России заявили, что все трое занимались активной дискредитацией любой позиции, отличной от демонизации РФ в западном информационном пространстве, и делали это по заказу своего правительства.

Ранее KP.RU сообщал о том ,что Латвия также обновила санкционные списки, запретив въезд в страну ещё 35 гражданам Российской Федерации.