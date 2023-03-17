В Госдуме планируют разработать «закон Бакальчук» после скандала с Wildberries Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы РФ рассматривают возможность подготовки отдельного законопроекта, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. Об этом в беседе с Life.ru сообщил замглавы Комитета по экономической политике Михаил Делягин, уточнив, что такая идея появилась после инцидента с забастовкой сотрудников Wildberries

Делягин допустил, что документ будет назван по имени бизнесвумен, гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук - «законом Бакальчук», отметив, что данная ситуация «привлекла особое внимание ко всей сфере».

«Эта сфера для законодательного урегулирования, которой мы уделяли недостаточно внимания. Хотя в законе о занятости, который был вчера принят в первом чтении, прописывается платформенная занятость. Возможно, будет отдельный закон», - сказал парламентарий.

По его словам, рынку маркетплейсов необходимо отдельное регулирование на законодательном уровне. Как он отметил, в Государственной думе РФ готовы в рабочем режиме рассматривать данные вопросы.

После заявления о забастовке Wildberries сообщил, что не будет выписывать новые штрафы своим сотрудникам за подмену дорогостоящих товаров, отметив, что система дорабатывается. Как сообщал телеканал «360», в Минцифры РФ сообщили, что следят за ситуацией с маркетплейсом.

Кроме того, Wildberries совместно с «Опорой России» создал согласительную группу для урегулирования споров между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как писал сайт RT, в состав группы вошли представители ретейлера, малого бизнеса, деловых сообществ, а также ведомств и органов госвласти.