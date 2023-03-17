Путин примет участие в расширенной коллегии МВД России 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

20 марта 2023 года пройдёт расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России. В мероприятии примет участие и глава государства Владимир Путин. Предполагается, что на заседании подведут итоги 2022 года, и обозначат планы и задачи на 2023 год, о чём пишет пресс-служба Кремля.

Выступление Путина на коллегии МВД будет очередным участием президента в череде различных мероприятий, требующих участия главы государства. Так, 16 марта Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, где сделал несколько важных заявлений об отечественной экономике и её развитии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин предрёк коллективному Западу постоянное вымаливание товаров у России, даже простейших. На съезде РСПП президент заявил, что попытки Евросоюза переходить на репу также приведут к тому, что покупать её придётся у Москвы.