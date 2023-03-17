Путин считает, что ремонт Крымского моста после теракта завершат в срок

Автомобильная часть Крымского моста была отремонтирована в декабре 2022 года Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Президент России Владимир Путин, выступая 17 марта 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя выразил уверенность в том, что ремонт Крымского моста после теракта в октябре 2022 года будет завершен в заявленный ранее срок.

Российский лидер также отметил, что за прошедшие годы на Крымском полуострове были созданы и введены в эксплуатацию сотни объектов транспортной инфраструктуры. Среди них президент выделил Симферопольский аэропорт, современную трассу “Таврида”, и Крымский мост.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта 5 декабря 2022 года. Тогда же российский президент Владимир Путин посетил его, и во время осмотра назвал мост “очень красивым”.