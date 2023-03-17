Хлебный бизнес Олега Стерлядева: успешный кейс развития компании «Добропек»

Фото: Резеда Миннеханова

Успехи при этом демонстрируют не только предприятия, связанные с промышленной, финансовой и IT-сферой, но и региональный ритейл, обслуживающий сервис, организации мелкой частной торговли и т. д. Один из наглядных примеров — путь становления казанской хлебопекарной сети «Добропек», которую ее владелец, Олег Стерлядев, запустил в 2013 году.

Сам Олег родился в Альметьевске, в потомственной семье нефтяников. Несмотря на уговоры родителей продолжить их дело, влиться в связанный с нефтепереработкой бизнес, решил идти своим путем — поступил на юрфак Казанского университета.

После учебы Олег Стерлядев некоторое время работал в прокуратуре, но очень быстро понял, что это не его путь. Заниматься он хотел чем-то более продуктивным, связанным со сферой услуг — то есть быть полезным обычным людям. Идея в голову пришла быстро: вспомнив, что сам он с детства любит вкусный, свежеприготовленный хлеб, решил запустить сеть хлебопекарен.

«Я в детстве жил рядом с обычной советской булочной, и на всю жизнь запомнил запах свежего, буквально только что приготовленного хлеба. Можно сказать, что этот неповторимый запах и вдохновил меня на открытие собственного хлебопечного дела», — вспоминает Олег Стерлядев о первых днях перед запуском бизнеса.

Открытию предшествовал долгий подготовительный процесс: Олег изучал рынок, читал бизнес-литературу, а уже на старте тщательно подбирал место и самостоятельно заказывал все необходимое оборудование. Всеми бытовыми вопросами тоже занимался лично, начиная от ремонта и заканчивая наймом сотрудников, хотя никакого опыта ранее у него в этом не было.

На стадии запуска сильно помогала жена, которая предложила для хлебопекарни название «Добрый пекарь». Однако позже Олег, изучив государственные реестры, выяснил, что этот бренд уже занят, поэтому название было решено сократить до простого и звучного «Добропек».

Первая пекарня открылась в декабре 2013 года, и на старте возникло множество препятствий, которые приходилось преодолевать буквально на ходу. Впрочем, Олег Стерлядев всегда был настроен позитивно, и все проблемы решал по мере поступления, даже не думая о том, что у него может что-то не получиться или пойти не так.

Десять лет назад в российских регионах было довольно мало частных предприятий, предлагающих населению свежий хлеб, выпечку, кондитерские изделия и т. д. Поэтому «Добропек» очень быстро взял хороший темп развития — вторая точка была открыта спустя месяц после запуска всего бизнеса.

Вообще Олег Стерлядев сразу ориентировался на построение сети пекарен, и кое-какой стартовый капитал у него был. Этот капитал и постоянное вливание в развитие получаемой прибыли позволил в 2014 году открыть 5 пекарен, а в следующем году — уже 15 точек под общим брендингом «Добропека». В 2016 году была запущена хлебопекарная франшиза, которую приобретали партнеры из разных российских городов. Вскоре более чем в 20 регионах России и Казахстана работали более 150 кафе-пекарней полного цикла, из которых 86 находятся в собственности компании и 65 управляются франчайзи.

Сейчас «Добропек» — входит в топ-3 сетевых пекарен России и имеет статус международного бренда. Это компания с сильной управленческой командой, численностью персонала более 1 тысячи человек, выручкой более 1 млрд рублей, и несмотря на низкий ценовой сегмент, компания предоставляет своим клиентам отличное качество продукции, используя только высококачественное сырье (например, мясо используется только ресторанного качества, мука высшей категории и т.д.).

Поэтому не случайно “Добропек” является победителем международной премии по франчайзингу “Golden Brand” в категории “Выбор народа” в 2017 году. А сам Олег Стерлядев является лауреатом Конкурса производителей “100 лучших товаров России” и “100 лучших товаров Татарстана” в номинациях: "Элеш с птицей" получил 3 место и а в " Сметанник" - 1 место.

Все это в условиях достаточно жесткой конкуренции и давления — но Олега неизменно выручала невероятная трудоспособность, предпринимательское чутье и целеустремленность.

Фото: Резеда Миннеханова

«Бизнес — эта та сфера, в которой человеку приходится выкладываться по полной, посвящая чуть ли не все свободное время выбранному делу. Тут надо всегда бежать вперед, строя планы на месяцы и годы, только так можно не просто удержаться на плаву, но и что-то еще заработать.

На самом деле, я уже даже и забыл, когда в последний раз был в отпуске. Даже в редкие периоды короткого отдыха приходится быть на телефонной связи с подчиненными и партнерами, ничего на самотек пускать нельзя», — рассказывает Олег Стерлядев о том, как он работает.

«Сколково» в помощь: как Олегу Стерлядеву помог образовательный конкурс «Прокачай свой бизнес»

В 2017 году «Промсвязьбанк» и Московская школа управления «Сколково» при поддержке «Опоры России» и «Секрета фирмы» запустили образовательный конкурс для предпринимателей «Прокачай свой бизнес» в рамках SKOLKOVO Startup Academy.

По итогам отборочного этапа участниками проекта «Прокачай свой бизнес» стали 15 предпринимателей из 9 разных регионов России: Екатерина Постоева (Волгоградская область) — франшиза кафе-мороженых «Морожко», Павел Жуйков (Волгоградская область) — онлайн-магазин сельскохозяйственной техники СТК-Агро, Фанис Тимергалеев (Республика Татарстан) — индивидуальный предприниматель, Георгий Хуцишвили (Санкт-Петербург) — индивидуальный предприниматель, Олег Стерлядев (Республика Татарстан) — сеть пекарен «Добропек», Олег Соболев (Свердловская область) — компания «Генерация», Ирина Ускова (Нижегородская область) — cеть кофеен Coffee Molly, Виктор Писарев (Нижегородская область) — индивидуальный предприниматель, Дмитрий Пак (Санкт-Петербург) — холдинговая компания Solomon, Антон Ципилёв (Калининградская область) — интернет-магазин фильтров для воды «Капля», Татьяна Сычева (Москва) — компания «Хлопковый мир», Дарья Нагорнова (Москва) — туристическое агентство «Прайд», Виталий Макаров (Москва) — поставки машинного оборудования «ПРОФТЕХ», Антон Хватков (Москва) — продажа антигололедных реагентов «Крот-Ритейл», Владимир Семенов (Москва) — оптовая продажа крепежей «ОПК Метиз». В течение шести недель участники первого российского бизнес-семинара[f][g] в формате онлайн прокачивали ключевые навыки и умения, которые помогают в развитии собственного предпринимательского дела.

Принял участие в серии этих мероприятий и Олег Стерлядев, который с первого же дня проявил большую активность, занимая по итогам всех конкурсных этапов лидирующие позиции.

Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин нередко рассказывает об основателе сети пекарен «Добропек» Олеге Стерлядеве, который начинал с одного кафе, а теперь владеет целой сетью. "Я приятно удивлен, что предприниматель из Казани с простой идеей пекарни смог за 4 года масштабировать свой бизнес. Когда мы говорим «стартап», мы обычно подразумеваем технологические проекты, но в российском бизнесе есть большой сегмент услуг и товаров, понятных бизнесов, которые нужно уметь создавать и масштабировать. Я рад, что владелец такого хорошего и нужного бизнеса, с отличной упаковкой, интересным названием «Добропек», получает первое место и уникальную возможность расти не только внутри своего региона, но и выйти в другие города России, а также получить прекрасное образование в бизнес-школе «СКОЛКОВО»", - говорит он.

«Участие в конкурсе «Прокачай свой бизнес» от «Сколково» — это чисто теоретический интенсив, но он дал мне очень много полезного в плане упорядочения знаний, выстраивания собственной системы развития дела, которую я затем уже применял на практике. Для многих молодых ребят такие мероприятия оказываются хорошим подспорьем, помогающим немного иначе взглянуть на то, чем они занимаются, и это очень хорошо», — делится подробностями проводившегося конкурса Олег Стерлядев.

Нет ничего удивительного в том, что именно Олег был признан кураторами однозначным победителем «сколковского» интенсива — его опыт, знания и целеустремленность по достоинству оценили эксперты Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и ведущие специалисты «Промсвязьбанка».

Сам Олег Стерлядев считает, что добиться высоких результатов в развитии «Добропека» ему позволили такие качества, как инициативность, склонность к предпринимательскому риску, расчетливость и умение подбирать людей на ответственные посты. Все это, уверен он, поможет ему двигаться в жизни и дальше — к новым вершинам в бизнесе.

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