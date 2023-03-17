США изменили маршруты полета беспилотников над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper

США намерены продолжать полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с MQ-9 Фото: EAST NEWS

США изменили маршруты полета стратегических разведывательных беспилотников Global Hawk после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, упавшим в Черное море 14 марта 2023 года. 17 марта состоялся первый вылет Global Hawk после падения MQ-9.

Исходя из данных портала flightradat24, беспилотник совершил пролет над восточной частью Румынии, чего ранее не наблюдалось в маршрутах аппаратов подобного класса. После этого Global Hawk отправился к Черному морю, где приступил к дежурству на траверзе южной оконечности Крыма. В отличие от стандартного маршрута с удалением от Крымского полуострова в 80-100 километров, сегодня аппарат не подлетал ближе 150 километров. Такими выводами поделились РИА Новости.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, что США намерены продолжать полеты над Черным морем после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что данные действия необходимы для обеспечения национальной безопасности США, и Вашингтону не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами.