Эрдоган объявил о решении Турции начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Турция всё же начала процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, несмотря на длительный протест. Об этом заявил в пятницу ,17 марта, президент страны Реджеп Трайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции с финским главой Саули Ниинистё.

Как отметил Эрдоган, Хельсинки делают всё возможное для того, чтобы соответствовать заданным им Турцией требованиям. Ниинистё, уверяет президент Турции, совершает решительные и искренние шаги к выполнению своих обязательств, взятых перед Анкарой для вступления в НАТО.

В связи с этим Эрдоган решил, что процесс ратификации можно начинать. Турецкий лидер также добавил, что Анкара высоко ценит то, что Хельсинки поддерживали страну в её стремлении попасть в Евросоюз.

Ранее KP.RU сообщал о том, сможет ли Эрдоган удержать власть в Турции после разрушительных землетрясений и провокаций Запада, особенно со значительно укрепившейся оппозицией.