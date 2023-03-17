Набиуллина заявила, что ничем не может помочь иностранным регуляторам в поисках российских резервов за рубежом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отвечая на вопрос журналистки агентства Bloomberg, во время пресс-конференции, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ничем не может помочь иностранным регуляторам в поисках российских активов, которые те потеряли во время попыток заморозить деньги РФ.
Регуляторы Евросоюза и США, пока пытались заморозить российские активы в своих банках, не досчитались порядка 300 млрд долларов из тех средств, что должны были быть у России в их юрисдикции. Журналистка поинтересовалась, могло ли быть такое, что РФ попросту не располагала этими деньгами, или же как-то смогла спрятать их.
«Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу», - сказала Набиуллина.
Ранее KP.RU сообщал о том, что Евросоюз не смог найти львиную долю российских активов. Заморозить удалось только 21 млрд евро, тогда как должно было быть по меньшей мере 136 млрд евро.