Путин обсудил с Лукашенко импортозамещение и транспортный коридор "Север – Юг"

Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко вопросы международной повестки Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил вопросы импортозамещения и перспектив строительства транспортного коридора “Север-Юг”, который будет проходить через Россию, Азербайджан и Иран. Об этом в пятницу, 17 марта 2023 года, сообщили в Telegram-канале “Пул первого”.

В сообщении отметили, что главы государств в ходе разговора также затронули меры, которые следует принять правительствам России и Белоруссии для активизации взаимодействия и сотрудничества в сфере микроэлектроники.

Также в сообщении сказано, что лидеры государств не оставили без внимания другие вопросы международной повестки, а также намеченную на апрель-май 2023 года встречу Госсовета Союзного государства, о которой ранее рассказывал сайт KP.RU.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в последний раз проводил личную встречу с лидером России Владимиром Путиным в феврале 2023 года в Ново-Огарево.