Социальные пенсии в России вырастут на 3,3% с 1 апреля 2023 года

В России с 1 апреля 2023 проиндексируют социальные пенсии Фото: Shutterstock

С 1 апреля 2023 года в России на 3.3 процента проиндексируют социальные пенсии, соответствующее постановление было опубликовано на государственном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Министерства труда сообщили, что размер индексации определяется темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Размер социальных выплат обычно индексируется один раз в год, однако, из-за темпов инфляции в первом полугодии 2022 года, правительство решило проводить индексацию ряда социальных выплат поэтапно.

В ведомстве уточнили, что социальные пенсии в общем увеличились на 13.6 процента, прошлую индексацию на десять процентов провели 1 июня 2022, и с 1 апреля 2023 проиндексируют еще на 3.3 процента.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, что на индексацию пенсий планируется направить 15,57 млрд рублей из федерального бюджета, а также о том, почему в России решили провести индексацию социальных пенсий летом 2022 года, и какие категории социальных выплат и насколько были проиндексированы.