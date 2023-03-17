Индия ввела новые ограничения сроков пребывания для российских туристов

Индия ввела новые туристические ограничения по электронным визам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии утвердило новые ограничения на срок пребывания россиян в стране по электронным туристическим визам. По новым правилам, туристам разрешено находиться в стране суммарно в течение одного календарного года не более 180 дней, а период непрерывного пребывания в стране не должен быть больше 90 дней. Об этом 17 марта 2023 года сообщило посольство России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что новые правила распространяются не только на электронные визы, которые будут выдаваться после введения этих ограничений, но и на ранее выданные визы. В связи с этим в дипмиссии порекомендовали Россиянам обновить свои ранее оформленные документы.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, россияне, как и граждане многих других стран, могут получить электронную визу в Индию, подав заявку на сайте не позднее, чем за 4 дня до поездки. Прошлое упрощение визового режима состоялось в 2017 году и было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между странами.

Напомним, недавно Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, а товарооборот между странами за год вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим финансовым годом.