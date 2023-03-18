«Ветераны России» просят привлечь комика Белого к ответственности за призывы к экстремизму и дискредитацию российской армии

Выступления Руслана Белого требуют проверить на экстремизм. Фото: Архив КП.

Выступления комика Руслана Белого требуют проверить на призывы к экстремизму и дискредитацию российской армии. С таким предложением обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру России представители общественного движения «Ветераны России». Информация размещена на сайте общественного движения.

Ветераны приводят цитаты из выступлений Белого и сообщают, что направили соответствующие обращения к председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов назвал высказывания комика «циничным и лицемерным словоблудием».

Напомним, Совет Федерации РФ одобрил в среду, 15 марта, закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцев.

Днем ранее, 14 марта, Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки о введении уголовной ответственности за фейки об участвующих в специальной военной операции. Как писал сайт KP.RU, максимальная мера наказания составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ на музыканта рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом).