Экс-президент США Трамп объявил о возвращении в Facebook*

Дональд Трамп возвращается в социальные сети. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о своем возвращении на Facebook*.

Политик в пятницу 17 марта разместил на своей странице видеоролик с фрагментом одного из своих выступлений. На видео он извиняется за то, что заставил слушателей ждать, и произносит слова «Это сложное, очень сложное дело».

Напомним, после обвинений в адрес Дональда Трампа и утверждений, что именно он спровоцировал январский штурм Капитолия, соцсети массово заблокировали его страницы. Некоторые соцсети подчеркнули, что блокировка может быть временной, Twitter пошел дальше и заявил, что Трамп забанен навечно. Сам Трамп счел блокировки ограничением свободы слова и политическим заказом противников, а также высказался о возможном создании собственной соцсети.

21 февраля 2022 года была запущена принадлежащая Трампу соцсеть Truth Social. Подробности здесь на KP.RU.

После приобретения Twitter миллиардер Илон Маск назвал ошибкой блокировку аккаунта Трампа в этой соцсети и решил привлечь общественность к решению вопроса о возможности его восстановления. Большинство пользователей высказались за возвращение Трампа в соцсети, и аккаунт бывшего президента Соединенных Штатов в Twitter был разблокирован.

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