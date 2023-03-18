Виктор Бут рассказал, что читал американцам в тюрьме «Комсомольскую правду»

Виктор Бут рассказал, что в заключении читал американцам "Комсомольскую правду". Фото: Иван МАКЕЕВ

Пропаганда в США достигла такого уровня, что население уже не воспринимает её. Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет провел в американской тюрьме по обвинению в якобы торговле оружием.

В интервью KP.RU Виктор Бут рассказал, что, находясь в заключении, не только сам регулярно читал российскую прессу, но и переводил американским заключенным статьи из российских газет и объяснял, что происходит на самом деле в РФ. В числе этих изданий была и «Комсомольская правда».

«И там это было очень важным – понимать, что на самом деле, происходит в России», - отметил Виктор Бут.

Напомним, россиянин Виктор Бут, прозванный в зарубежной прессе «оружейным бароном №1», спустя 14 лет заключения вернулся домой из тюрьмы после обмена на американку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за наркотики. О том, что сделал Виктор Бут первым делом, вернувшись на родину, читайте здесь на KP.RU.

После возвращения в Россию Виктор активно занимается общественной деятельностью.