В Японии украинских беженцев назвали «грабителями» за отказ платить за обучение в языковой школе

В Японии назвали украинских беженцев "грабителями" из-за отказа платить за обучение в языковой школе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель японской языковой школы в префектуре Гумма назвал украинских студентов «грабителями» и «беженцами-аристократами» за отказ оплачивать обучение в школе. Подробности инцидента сообщает издание Mainichi.

По информации издания, ряд учащихся из числа украинских беженцев отказались оплачивать обучение, мотивируя это тем, что им было обещано бесплатное обучение на определенный период. Это послужило поводом для нелицеприятных высказываний со стороны руководителя учебного заведения.

Ранее украинские беженцы в Британии оказались перед «смертельным выбором» из-за ввоза авто.

Также сообщалось, что украинские беженцы пожаловались на оскорбления и случаи нападений на востоке Германии, а в палаточном городке в Берлине украинские беженцы устроили бунт из-за карантина.

Тем временем в Швейцарии украинских беженцев обязали продать свои авто.