Виктор Бут: Россия осталась чуть ли не единственной страной в мире, которая защищает все человечество от уничтожения

Виктор Бут объяснил, почему глобальные элиты пытаются уничтожить Россию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия является практически единственной страной в мире, которая защищает от уничтожения всё человечество. Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, который провел 14 лет в американской тюрьме по обвинению в якобы торговле оружием.

«Сейчас Россия осталась чуть ли не единственной страной, которая защищает, в общем-то, все человечество, планету. А глобальные элиты пытаются ее уничтожить», - сказал Бут в интервью сайту KP.RU.

По словам Бута, руководство и элиты в США надеются в случае ядерной войны пережить катастрофу и заставить оставшееся население планеты «работать на них за еду».

Также Виктор Бут рассказал, что читал американцам в тюрьме «Комсомольскую правду» и отметил, что большинство американцев уже не воспринимают официальную пропаганду.

Напомним, россиянин Виктор Бут, прозванный в зарубежной прессе «оружейным бароном №1», спустя 14 лет заключения вернулся домой из тюрьмы после обмена на американку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за наркотики. О том, что сделал Виктор Бут первым делом, вернувшись на родину, читайте здесь на KP.RU.